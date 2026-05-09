مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

بعد دقائق درامية.. ملخص مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

09:51 م 09/05/2026 تعديل في 10/05/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (7) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (14) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (11) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (12) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (13) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهزيمة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين، يوم 16 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل

خط الوسط : محمد شحاتة، عبد الله السعيد وآدم كايد

خط الهجوم : محمود بنتايك، عدي الدباغ وشيكو بانزا

أبرز أحداث مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تهديد أول للزمالك بعد تسديدة من لاعب الأبيض ولكنها تصل في يد حارس مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 14: عرضية من لاعب اتحاد العاصمة يبعدها المهدي سليمان حارس الزمالك

الدقيقة 18: عرضية من لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 22: تسديدة قوية من زكريا دراوي لاعب اتحاد العاصمة لكنها تمر بجوار مرمى الزمالك

الدقيقة 28: سيطرة على الكرة من لاعبي اتحاد العاصمة

الدقيقة 33: تسديدة من عدي الدباغ ولكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى اتحاد العاصمة.

الدقيقة 42: رأسية خطيرة من لاعب اتحاد العاصمة ولكنها تمر بجوار مرمى الزمالك

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: فرصة الأول تضيع للأبيضن بعد انفراد تام بالمرمى من شيو بانزا لاعب الزمالك ولكن يبعدها دفاع الفريق الجزائري من على المرمى

الدقيقة 70: رأسية من لاعب اتحاد العاصة تصل سهلة في يد حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 90+1: بيزيرا يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 2+90: حكم المباراة يلغي الهدف ويحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة

الدقيقة 5+90: اتحاد العاصمة يسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك

الدقيقة 8+90: نهاية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية الزمالك واتحاد العاصمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات
خالد يوسف ونيللي كريم.. صور النجوم في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
زووم

خالد يوسف ونيللي كريم.. صور النجوم في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
أخبار المحافظات

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)
حوادث وقضايا

كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)
ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
شئون عربية و دولية

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان