تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهزيمة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين، يوم 16 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل

خط الوسط : محمد شحاتة، عبد الله السعيد وآدم كايد

خط الهجوم : محمود بنتايك، عدي الدباغ وشيكو بانزا

أبرز أحداث مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تهديد أول للزمالك بعد تسديدة من لاعب الأبيض ولكنها تصل في يد حارس مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 14: عرضية من لاعب اتحاد العاصمة يبعدها المهدي سليمان حارس الزمالك

الدقيقة 18: عرضية من لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 22: تسديدة قوية من زكريا دراوي لاعب اتحاد العاصمة لكنها تمر بجوار مرمى الزمالك

الدقيقة 28: سيطرة على الكرة من لاعبي اتحاد العاصمة

الدقيقة 33: تسديدة من عدي الدباغ ولكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى اتحاد العاصمة.

الدقيقة 42: رأسية خطيرة من لاعب اتحاد العاصمة ولكنها تمر بجوار مرمى الزمالك

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: فرصة الأول تضيع للأبيضن بعد انفراد تام بالمرمى من شيو بانزا لاعب الزمالك ولكن يبعدها دفاع الفريق الجزائري من على المرمى

الدقيقة 70: رأسية من لاعب اتحاد العاصة تصل سهلة في يد حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 90+1: بيزيرا يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 2+90: حكم المباراة يلغي الهدف ويحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة

الدقيقة 5+90: اتحاد العاصمة يسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك

الدقيقة 8+90: نهاية المباراة