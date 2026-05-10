لترشيد الكهرباء.. الداخلية تغلق 135 محلًا مخالفًا لقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:26 م 10/05/2026

غلق المحال

أغلقت وزارة الداخلية 135 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

تنفيذ قرار ترشيد الكهرباء

جاء ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تحرير مخالفات وإغلاق محال

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 135 مخالفة ضد محال لم تلتزم بقرار الغلق، مع إغلاقها فورًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وزارة الداخلية ترشيد الكهرباء إغلاق المحال

