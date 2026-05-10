إعلام إيراني: السفينة المستهدفة قبالة سواحل قطر تابعة للولايات المتحدة

كتب : محمد جعفر

12:24 م 10/05/2026

علم إيران

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن سفينة الشحن التي تعرضت للاستهداف قبالة سواحل قطر تعود إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت ترفع العلم الأمريكي وقت وقوع الحادث.

تأكيد مماثل من شبكة إيرانية

كما نقلت شبكة إيران الإخبارية عن مصادر مطلعة أن السفينة المستهدفة كانت ترفع العلم الأمريكي وتملكها الولايات المتحدة، في تأكيد يتطابق مع الرواية التي أوردتها وكالة فارس بشأن هوية السفينة.

ولم تصدر الولايات المتحدة حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية حول ملكية السفينة أو ملابسات الاستهداف الذي وقع قبالة السواحل القطرية.

استهداف بمقذوف شمال شرق الدوحة

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت قبل ساعات بأن سفينة تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء وجودها على بعد 43 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من الدوحة، وأضافت الهيئة أن الحادث أسفر عن اندلاع حريق صغير على متن السفينة قبل أن تتم السيطرة عليه.

