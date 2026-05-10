كيف فاز اتحاد العاصمة على الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية؟ (تحليل)

كتب : وائل توفيق

01:02 ص 10/05/2026 تعديل في 01:05 ص
    إحصائيات مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
    إحصائيات مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
    إحصائيات مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
    الزمالك واتحاد العاصمة (13) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (9) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (14) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (2) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (4) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (11) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (12) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (1) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (3) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (7) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (5) (1)
    أرقام وإحصائيات الزمالك واتحاد العاصمة
    أرقام وإحصائيات الزمالك واتحاد العاصمة
    أرقام وإحصائيات الزمالك واتحاد العاصمة
    أرقام وإحصائيات الزمالك واتحاد العاصمة
    لاعبي الزمالك (3)
    لاعبي الزمالك (2)
    لاعبي الزمالك (3)
    لاعبي الزمالك (4)

فاز نادي اتحاد العاصمة على الزمالك بهدف وحيد من ركلة جزاء سجله أحمد خالدي في +8 من الوقت بدل ضائع.

ويلتقي الزمالك واتحاد العاصمة في مباراة الإياب بالقاهرة، السبت المقبل، 16مايو

كيف فاز اتحاد العاصمة على الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية؟

سيطر اتحاد العاصمة الجزائري على مجربات المباراة، لكن ما ذكرناه في تحليل قبل المباراة، يستحوذ الاتحاد دون أن ينهي الهجمة بتسديدة خطيرة، وهو ما ظهر في المباراة اليوم ضد الزمالك، حيث سدد 23 مرة منهم 4 فقط على المرمى. يمكنك الإطلاع على تحليل "قبل المباراة" من هنا

كانت معظم أوقات لعب الفريقين عبارة عن صراع في منطقة وسط الملعب بنسبة 52%، مع ضغط على جانبي الملعب.

وفي المقابل اعتمد نادي الزمالك على الخطة الدفاعية الصارمة، بـ 27 تدخلا و10 اعتراضات و28 استخلاص للكرة.

وسدد الزمالك 8 تسديدات منهم 3 على المرمى، أي نسبة تحويل التسديدة إلى خطيرة كانت بنسبة 37.5% مقابل 17.4% للاتحاد. وفقا لموقع الإحصائيات الشهير "سوفا سكور"

الزمالك يدافع ويرتكب الأخطاء ضد اتحاد العاصمة

وفضل الزمالك على بناء اللعب من الخلف، تفاديًا لضغط الاتحاد العالي، وأخرج الكرة عن طريق ركلة المرمى 13مرة، مقابل 4 للاتحاد الذي يبنى أسلوب لعبه على الاستحواذ والتحكم في المباراة.

وخسر الاتحاد الكرة 16 مرة تحت ضغط مقابل 6 للزمالك الذي كان حذرًا في التعامل مع الكرة تحت الضغط.

وجاء الهدف من ركلة جزاء معبرًا عن سير المباراة، إذ ضغط اتحاد العاصمة ودخل منطقة الجزاء 36 مرة مقابل 12 مرة للزمالك الذي ارتكب 15 خطأ أيضًا.

إحصائيات مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

إحصائيات اتحاد العاصمة:

الاستحواذ: 70%

التسديدات: 23

التسديدات على المرمى: 4

الفرص الكبيرة: 2

التمريرات: 643

التمريرات الدقيقة: 546

الدخول للثلث الأخير: 97

دقة التمريرات في الثلث الأخير: 73%

التدخلات المكتسبة: 92% (12 تدخل)

الاعتراضات: 5

استرجاع الكرة: 59

الركنيات: 5

الأخطاء: 7

البطاقات الصفراء: 4

إحصائيات الزمالك:

الاستحواذ: 30%

التسديدات: 8

التسديدات على المرمى: 3

الفرص الكبيرة: 1

التمريرات: 280

التمريرات الدقيقة: 182

الدخول للثلث الأخير: 32

دقة التمريرات في الثلث الأخير: 42%

التدخلات المكتسبة: 70% (27 تدخل)

الاعتراضات: 10

استرجاع الكرة: 47

الركنيات: 3

الأخطاء: 15

البطاقات الصفراء: 2

البطاقات الحمراء: 1

