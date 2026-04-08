اجتمعت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، منذ قليل، لتحليل الحالة التحكيمية المثيرة للجدل، في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

جدل تحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأثارت إحدى اللقطات الجدل خلال الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

قرار لجنة الحكم بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

قال مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لجنة الحكام بإجماع أعضائها الـ 9، أجمعت على أن محمود عاشور حكم الفار عرض الحالة من الكاميرا الخلفية والتي تجعل أي مشجع عادي يراها ضربة جزاء، والحكم محمود وفا طلب زاوية "الأوفسايد" التي تكون الكاميرا مثبته فيها خلف الحكم المساعد في أعلى المدرج وطلب من عاشور عمل زووم على اللعبة".

وأضاف المصدر: "الحكم حينما رأى هذه الزاوية وجد أن المسافة ما بين جسم اللاعب و يده تستدعي استكمال اللعب ولا توجد ضربة جزاء، اللجنة عرضت حالات كثيرة مشابهة اعتمد فيها الفيفا هذه الكرة (play on) أي استكمال اللعب".

واختتم المصدر: "وأبرز حالة تم عرضها كانت في مباراة كرة نسائية في أولمبياد باريس بين فرنسا وكولومبيا، اللجنة رأت أن قرار محمود وفا سليم 100% ومحمود عاشور هو المخطئ".

