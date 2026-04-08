الدوري المصري

وادي دجلة

17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

14:30

بيراميدز

إعلان

6 مطالب عاجلة.. تحرك رسمي مرتقب من الأهلي بعد مباراة سموحة| (خاص)

كتب- مراسل الأهلي:

12:14 م 08/04/2026 تعديل في 12:29 م

فريق الأهلي

يستعد النادي الأهلي لإصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة، على خلفية الأزمة التحكيمية التي شهدتها مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمسابقة، وسط جدل واسع في الدقائق الأخيرة.

وتفجرت الأزمة عقب مطالبة لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، قبل أن يقرر الحكم محمود وفا استئناف اللعب بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، ما أثار اعتراضات قوية من جانب لاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني.

ملامح البيان المرتقب

ووفقًا لمصدر مطلع، يستعد الأهلي لتضمين عدة مطالب وشكاوى في بيانه الرسمي، أبرزها:

-المطالبة بالتحقيق في واقعة دفع الحكم للاعب محمود حسن "تريزيجيه" خلال أحداث المباراة.

-طلب الاطلاع على التسجيلات الصوتية الكاملة للمحادثات بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، وكذلك المساعد المختص باللعبة محل الجدل.

-التقدم بشكوى رسمية بشأن تجاوزات لفظية يُقال إنها صدرت من حكم الساحة تجاه الثنائي حسين الشحات ومحمد الشناوي، وذلك في حضور الحكم الرابع.

-الإشارة إلى واقعة أخرى تتعلق بأسلوب غير لائق من الحكم الرابع خلال حديثه مع مدير الكرة وليد صلاح الدين على دكة البدلاء.

-التأكيد على إرفاق كافة الأدلة الصوتية والمرئية لدعم الشكوى المقدمة.

-دراسة التقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته المتبقية في الدوري حتى نهاية الموسم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء
يدربهم مصري.. هروب 7 لاعبين من معسكر منتخب إريتريا
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء.. ما السبب؟
زيلينسكي يدعم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ويدعو لإنهاء الحرب مع روسيا

إعلان

إعلان

