الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

إنجاز جديد للرياضة المصرية بذهبية السلاح.. والوزير يوجه رسالة

كتب : محمد خيري

02:09 م 08/04/2026

نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة

هنأ وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة طارق الحسيني، والبطل المصري يوسف شامل، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح، المقامة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاء تتويج يوسف شامل بالذهب بعد فوزه في المباراة النهائية على الأمريكي ناتانيل ويمر بنتيجة 15-10، ليُضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية، لا سيما في لعبة السلاح، مشيدًا بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعب طوال منافسات البطولة.

التتويج يُعد نتاجًا للدعم المستمر

وأضاف أن هذا التتويج يُعد نتاجًا للدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للأبطال الرياضيين، إلى جانب برامج الإعداد والتأهيل، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لتقديم المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات الدولية.

وبهذا الإنجاز، يرتفع رصيد بعثة مصر في البطولة إلى ثلاث ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية)، في تأكيد جديد على الحضور القوي لرياضة السلاح المصرية على الساحة العالمية.

تصل لإيقاف طويل.. ماذا ينتظر الشناوي بعد واقعة الحكم أمام سيراميكا؟
رياضة محلية

تصل لإيقاف طويل.. ماذا ينتظر الشناوي بعد واقعة الحكم أمام سيراميكا؟
د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"
رسميا.. مصلحة سك العملة تخطط لطرح عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه وإعادة تحديث
أخبار البنوك

رسميا.. مصلحة سك العملة تخطط لطرح عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه وإعادة تحديث
ولي عهد الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي
شئون عربية و دولية

ولي عهد الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي

