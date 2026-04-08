هنأ وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة طارق الحسيني، والبطل المصري يوسف شامل، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح، المقامة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاء تتويج يوسف شامل بالذهب بعد فوزه في المباراة النهائية على الأمريكي ناتانيل ويمر بنتيجة 15-10، ليُضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية، لا سيما في لعبة السلاح، مشيدًا بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعب طوال منافسات البطولة.

التتويج يُعد نتاجًا للدعم المستمر

وأضاف أن هذا التتويج يُعد نتاجًا للدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للأبطال الرياضيين، إلى جانب برامج الإعداد والتأهيل، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لتقديم المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات الدولية.

وبهذا الإنجاز، يرتفع رصيد بعثة مصر في البطولة إلى ثلاث ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية)، في تأكيد جديد على الحضور القوي لرياضة السلاح المصرية على الساحة العالمية.