كشفت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، عن تفاصيل دقيقة للموجة الـ100 والأخيرة قبيل وقف إطلاق النار من عمليات "الوعد الصادق 4" الاستراتيجية التي طالت مواقع حيوية للأطراف المعادية.

ووفقا للبيان، وجه الحرس الثوري ضربات مكثفة ليلة أمس استهدفت أكثر من 25 هدفا حيويا، ردا على التحركات الأخيرة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه.

وأكد البيان الموجه للشعب الإيراني أن هذه العمليات تجسد الوفاء للقيادة، وتأتي تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة مجتبى الخامنئي، الذي تترقب القوات إشارته وأيديها على الزناد، معلنة استعدادها لخلق ملحمة أكبر في حال تكررت أخطاء الحسابات من الجبهة الأمريكية المشتركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أهداف الموجة 100 في حرب إيران

شملت العمليات، التي نُفذت تحت رمز "يا فاطمة الزهراء"، الهجوم على 13 مجمعا للطاقة وخطوط نقل نفطية تتبع واشنطن وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبرز ضمن المواقع المستهدفة منشآت نفطية لشركة "شيفرون" الأمريكية في منطقة رأس الجوعية بالسعودية، والتي تُعد أكبر مجمع لتكسير الغاز الطبيعي السائل ومصدرا رئيسيا للطاقة للولايات المتحدة.

كما طالت النيران مرافق شركتي "إكسون موبيل" و"كيميكال داو" في الجبيل، ومواقع نفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر بطاقة ربع مليون برميل يوميا.

وتضمنت قائمة الاستهدافات منشآت في حبشان وخط نقل النفط الواصل من دبي إلى الفجيرة، المخصص للالتفاف على مضيق هرمز، إضافة إلى مجمع "إكسون موبيل" في رأس لفان بقطر وشركة "بابكو" الأمريكية في البحرين.

وفي الإمارات، تم استهداف مصفاة "داس" ومنشآت تابعة لشركات نفطية أمريكية في الفجيرة، بينما ضُربت مصفاة "الأحمدي" في الكويت وشركة "دلفين" للغاز الأمريكية في قطر، بجانب جزيرة "زير كوه" النفطية ومصفاتي "ساتورب" و"المنيفة" الأمريكيتين.

حرب إيران وأمريكا.. ضربات عسكرية في الوقت القاتل

وبحسب البيان، توسعت الموجة العملياتية لتطال 10 أهداف عسكرية ولوجستية، حيث قصفت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري مراكز التكنولوجيا المتقدمة "ديناعر" في بئر السبع، ومراكز استخباراتية في برجي "عزرائيل" و"الألماس" في تل أبيب.

كما أعلن البيان تدمير أهداف هامة في مركز القيادة المركزية الأمريكية الواقع في منطقة الأزرق بالأردن.

وطال القصف الصاروخي مطار بن جوريون ومصفاة حيفا النفطية، فضلا عن مجمع الحكم الحكومي في تل أبيب، حيث تقع مراكز القيادة والسيطرة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المسار البحري، أعلن الحرس الثوري إصابة حاملة طائرات عمودية بصواريخ كروز، وحاملة الطائرات "CVN 74" بطائرات مسيرة، مما دفعهما للانسحاب نحو المحيط الهندي.

وأشار البيان لاستهداف مصنع للطائرات المسيرة يتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقاعدة "علي السالم" واستثمارات نفطية أمريكية في الكويت، مع تأكيد الحرس الثوري على عدم الوثوق بوعود الأعداء والرد على أي اعتداء بمستوى أعلى.