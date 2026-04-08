أكد محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، أن فريقه كان يسعى لتحقيق الفوز في مباراته أمس الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

تصريحات بسام بعد مباراة الأهلي بالدوري المصري

وقال بسام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "هدفنا كان تحقيق الفوز في مباراة الأمس وحصد نقاط المباراة الثلاث، لأننا نسعى للفوز في كل المباريات التي نخوضها بالبطولة".

وأضاف: "لم أشاهد الحالة التي طالب فيها لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء، لكننا كنا نستحق ركلة جزاء أمام الأهلي في السوبر المصري بالإمارات ولم تحتسب".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره سموحة، يوم السبت المقبل 11 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة جمعهم من 21 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

ويذكر أن نادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 46 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

