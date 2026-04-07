

وكالات

أصيب أكثر من 370 عسكريا أمريكيا خلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي، وفقا لما أفادت به قناة "سي بي إس" الأمريكية.

نقلت القناة الإخبارية عن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية: "حتى يوم الاثنين 6 أبريل، أُصيب 373 جنديا أمريكيا في العملية ضد إيران".

أضافت: "حوالي 330 منهم عادوا إلى الخدمة ويُعتبر 5 منهم في عداد المصابين بجروح خطيرة".

كان الحرس الثوري الإيراني قد صرح سابقا، أن أكثر من 680 عسكريا أمريكيا وإسرائيليا قد قتلوا أو أصيبوا في النزاع.

وفي أحدث بيانات الأخذ والرد بين إيران والولايات المتحدة حول أعداد الضحايا وحجم الخسائر التي يلحقها كل طرف بالآخر، نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صحة الادعاءات الإيرانية باستهداف سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية "يو إس إس تريبولي" بصاروخ، مؤكدة أن السفينة لم تتعرض لأي هجوم، وفقا لروسيا اليوم.