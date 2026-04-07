ما حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي خلال الحرب على إيران؟

كتب : مصراوي

01:31 ص 07/04/2026

حرب إيران

وكالات

أصيب أكثر من 370 عسكريا أمريكيا خلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي، وفقا لما أفادت به قناة "سي بي إس" الأمريكية.

نقلت القناة الإخبارية عن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية: "حتى يوم الاثنين 6 أبريل، أُصيب 373 جنديا أمريكيا في العملية ضد إيران".

أضافت: "حوالي 330 منهم عادوا إلى الخدمة ويُعتبر 5 منهم في عداد المصابين بجروح خطيرة".

كان الحرس الثوري الإيراني قد صرح سابقا، أن أكثر من 680 عسكريا أمريكيا وإسرائيليا قد قتلوا أو أصيبوا في النزاع.

وفي أحدث بيانات الأخذ والرد بين إيران والولايات المتحدة حول أعداد الضحايا وحجم الخسائر التي يلحقها كل طرف بالآخر، نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صحة الادعاءات الإيرانية باستهداف سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية "يو إس إس تريبولي" بصاروخ، مؤكدة أن السفينة لم تتعرض لأي هجوم، وفقا لروسيا اليوم.

حرب إيران مقترح إنهاء حرب إيران حصيلة قتلى القوات الأمريكية في إيران إيران القيادة المركزية الأمريكية إيران وأمريكا

قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
مدارس

قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
خبير عسكري: استهداف النووي الإيراني هو السيناريو الأسوأ في الحرب الجارية
أخبار مصر

خبير عسكري: استهداف النووي الإيراني هو السيناريو الأسوأ في الحرب الجارية
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
أخبار المحافظات

ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
رياضة محلية

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق