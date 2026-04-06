أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الأحد 5 أبريل، فوزا كبيرا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى 46 نقطة، في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز، صاحب الـ43 نقطة بجدول الترتيب.

وفي المقابل استمر فريق المصري البورسعيدي، في المركز الخامس بجدول الترتيب، بعدما توقف رصيده عند النقطة رقم 32.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على المصري

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، بعد فوز الزمالك أمس على حساب المصري، من خلال نشر العديد من التعليقات والمنشورات التي تتعلق بالمباراة.

كما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء بعض لاعبي الفارس الأبيض في المباراة، من بينهم مهاجم الفريق ناصر منسي وكذلك البرازيلي خوان بيزيرا.

ولمشاهدة تفاعل الجماهير مع فوز الزمالك على حساب المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري أمس، يمكنكم الاطلاع على الألبوم أعلاه:

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 10 أبريل الجاري، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الفارس الأبيض تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب أوتوهو الكونغولي، في ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

