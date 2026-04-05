تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

04:30 م 05/04/2026

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو من أحد الأفراح التي أحياها مؤخرًا، عبر حسابه على "إنستجرام".

وظهر تامر حسني في الفيديو وهو يغني مجموعة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين تنوعت جنسياتهم.

وعلق تامر حسني على الفيديو: "من أجمل الأفراح العروس إسبانية-إنجليزية وأصحابها من فرنسا وبنجلادش، العريس مصري وأصحابه من الصين وأمريكا، وقرايبه 10 مصريين.

وأضاف: "بس على مين مشّيتهم كلهم بيتكلموا وبيغنوا مصري، عملتها قبل كده مع سنوب دوج وشاجي وإيكون وجيسون ديرولو عادي"، وتفاعل الحضور بشكل كبير مع أغانيه.

يذكر أن الفنان تامر حسني سيحيي حفلا غنائيا يوم 12 أبريل المقبل في العين السخنة، برفقة المطرب العالمي فرينش مونتانا.

