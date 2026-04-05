نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو من أحد الأفراح التي أحياها مؤخرًا، عبر حسابه على "إنستجرام".

وظهر تامر حسني في الفيديو وهو يغني مجموعة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين تنوعت جنسياتهم.

تعليق تامر حسني

وعلق تامر حسني على الفيديو: "من أجمل الأفراح العروس إسبانية-إنجليزية وأصحابها من فرنسا وبنجلادش، العريس مصري وأصحابه من الصين وأمريكا، وقرايبه 10 مصريين.

وأضاف: "بس على مين مشّيتهم كلهم بيتكلموا وبيغنوا مصري، عملتها قبل كده مع سنوب دوج وشاجي وإيكون وجيسون ديرولو عادي"، وتفاعل الحضور بشكل كبير مع أغانيه.

حفل تامر حسني في العين السخنة

يذكر أن الفنان تامر حسني سيحيي حفلا غنائيا يوم 12 أبريل المقبل في العين السخنة، برفقة المطرب العالمي فرينش مونتانا.

