"بعد لقاء المصري".. معتمد جمال يكشف تفاصيل إصابات لاعبي الزمالك

كتب : يوسف محمد

01:29 ص 06/04/2026

معتمد جمال

كشف معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، موقف لاعبي الفارس الأبيض المصابين وموعد عودتهم للمشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق فوزا كبيرا أمس الأحد 5 أبريل الجاري على حساب المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"

وقال جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الأمس: "حابب أوجه الشكر لشيكو بانزا، لحرصه على حضور مباراة المصري ودعم زملائه على الرغم من غيابه عن اللقاء للإصابة".

وأضاف: "شيكو بانزا تعرض للإصابة في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام أوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية".

واختتم جمال تصريحاته: "بعد عودة محمود جهاد وعمرو ناصر للفريق والتخلص من الإصابة، التي كان يعاني منها كلا منهما، أصبح لا يوجد أي إصابات داخل الفريق، باستثناء أحمد حسام الذي يتم تجهيزه في الوقت الحالي، للعودة خلال الفترة المقبلة".

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري

وبفوز الزمالك على حساب نظيره المصري البورسعيدي أمس الأحد، نجح في رفع عدد نقاطه بالبطولة إلى 46 نقطة، في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز برصيد 43 نقطة.

