وحقق الفارس الأبيض فوزا كبيرا اليوم الأحد 5 أبريل الجاري، على حساب المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري.

تصريحات معتمد جمال بعد الفوز على المصري بالدوري

وقال جمال في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "واجهنا فريق كبير في مباراة اليوم وهو المصري البورسعيدي، جهزنا للقاء بشكل خاص لأننا كنا نعلم صعوبة المباراة".

وأضاف: "نجحنا في العودة بشكل قوي بعد التأخر بهدف في بداية المباراة، أهدرنا العديد من الفرص أيضًا، لا بد أن أوجه يجب الشكر للاعبين بسبب الأداء المميز الذي ظهروا به في مباراة اليوم".

وتابع: "يجب أن أوجه الشكر أيضًا للجماهير، الذي جاءت خلفنا اليوم لدعم اللاعبين، قمت بتغيير مراكز بعض اللاعبين في الملعب بسبب تغيير المصري طريقة لعبه في مباراة اليوم".

واختتم جمال تصريحاته: "نادي الزمالك يمتلك حراس على أعلى مستوى، والحارس الأجهز هو من سيشارك في المباريات".

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

وبفوز الزمالك في مباراة اليوم على حساب المصري البورسعيدي، تمكن الأبيض من رفع رصيده من النقاط إلى 46 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وعلى الجانب الآخر يستعد الفارس الأبيض بقيادة معتمد جمال، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 10 أبريل المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

