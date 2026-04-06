بينهم أطفال.. قتلى في موجة غارات إسرائيلية جديدة على طهران



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الاثنين، أنه استكمل موجة هجمات جديدة ضد بنى تحتية إيرانية في طهران، فيما تحدث الإعلام الإيراني عن سقوط عدد من القتلى بغارات على وحدات سكنية.

قالت وكالة "فارس" نقلا عن مسؤول محلي، إن 13 شخصا قتلوا في هجوم أمريكي صهيوني على وحدتين سكنيتين في بهارستان بطهران.

وقالت خدمة الإسعاف في العاصمة طهران، إنه إثر الهجمات التي شنتها قوى العدو الأمريكية الصهيونية الليلة الماضية على محافظة طهران، استشهد للأسف عدد من المدنيين، بينهم أطفال أعزل، وفي هذه الهجمات، استشهدت أربع فتيات وولدان دون سن العاشرة أطفال كانوا ضحايا لعنف لا صلة لهم به".

من جهة أخرى، أظهرت مشاهد مصورة آثار الدمار إثر الهجمات على جامعة شريف وأطرافها في طهران.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، أن محطة تخفيض ضغط الغاز ومنطقة سكنية في طهران تعرضتا لهجوم هذه الليلة.

قال إنه في الهجوم الأول، أصيبت محطة تخفيض ضغط الغاز في إحدى المناطق المركزية بطهران بقذائف العدو، مما أدى إلى تسرب شديد للغاز في الموقع، ولحسن الحظ، لم يتسبب هذا الهجوم في نشوب حريق، وخلال أقل من نصف ساعة، تمت السيطرة على تسرب الغاز بالكامل.

أضاف أنه في منطقة جنوب شرق طهران، تم تدمير منزل سكني بالكامل نتيجة إصابته بقذائف، مؤكدا انتشال 7 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض حتى الآن، ومقتل 3 أشخاص في هذا الهجوم، وفقا لروسيا اليوم.