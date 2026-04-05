انتهى الشوط الأول من مباراة المصري والزمالك بتقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

أهداف مباراة الزمالك والمصري

ونجح المصري البورسعيدي في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب أسامة الزمراوي في الدقيقة 13، قبل أن يدرك عدي الدباغ هدف التعادل للفارس الأبيض في الدقيقة 30.

وأحرز هدف تقدم نادي الزمالك ناصر منسي قبل نهاية الشوط بدقائق، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء مرتطمة بالقائم الأيمن لتسكن شباك حارس مرمى المصري.

تصويبة حكاية.. أسامة الزمراوي يتقدم للمصري بالهدف الأول في شباك الزمالك pic.twitter.com/M2VwT8v59z — ON Sport (@ONTimeSports) April 5, 2026

عدي الدباغ❌

عدي الهداف 👌

المهاجم الفلسطيني يسجل التعادل للزمالك في شباك المصري pic.twitter.com/D21Bo1j5EW — ON Sport (@ONTimeSports) April 5, 2026

فتوح + منسي = الباقي يعلمه الجميع.. الزمالك يتقدم بالهدف الثاني pic.twitter.com/sgpkO7ryeJ — ON Sport (@ONTimeSports) April 5, 2026

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

وحال استمرار المباراة بتقدم الزمالك يرفع نقاطه إلى 46 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتجمد رصيد المصري عند 32 نقطة ليحتل المركز الخامس بالدوري.