فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة المصري و الزمالك بالدوري
كتب : محمد عبد السلام
الزمالك والمصري
انتهى الشوط الأول من مباراة المصري والزمالك بتقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.
أهداف مباراة الزمالك والمصري
ونجح المصري البورسعيدي في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب أسامة الزمراوي في الدقيقة 13، قبل أن يدرك عدي الدباغ هدف التعادل للفارس الأبيض في الدقيقة 30.
وأحرز هدف تقدم نادي الزمالك ناصر منسي قبل نهاية الشوط بدقائق، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء مرتطمة بالقائم الأيمن لتسكن شباك حارس مرمى المصري.
تصويبة حكاية.. أسامة الزمراوي يتقدم للمصري بالهدف الأول في شباك الزمالك pic.twitter.com/M2VwT8v59z— ON Sport (@ONTimeSports) April 5, 2026
عدي الدباغ❌— ON Sport (@ONTimeSports) April 5, 2026
عدي الهداف 👌
المهاجم الفلسطيني يسجل التعادل للزمالك في شباك المصري pic.twitter.com/D21Bo1j5EW
فتوح + منسي = الباقي يعلمه الجميع.. الزمالك يتقدم بالهدف الثاني pic.twitter.com/sgpkO7ryeJ— ON Sport (@ONTimeSports) April 5, 2026
ترتيب الزمالك والمصري بالدوري
وحال استمرار المباراة بتقدم الزمالك يرفع نقاطه إلى 46 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتجمد رصيد المصري عند 32 نقطة ليحتل المركز الخامس بالدوري.