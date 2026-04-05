مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

جميع المباريات

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة المصري و الزمالك بالدوري

كتب : محمد عبد السلام

09:04 م 05/04/2026 تعديل في 06/04/2026

الزمالك والمصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري والزمالك بتقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

أهداف مباراة الزمالك والمصري

ونجح المصري البورسعيدي في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب أسامة الزمراوي في الدقيقة 13، قبل أن يدرك عدي الدباغ هدف التعادل للفارس الأبيض في الدقيقة 30.

وأحرز هدف تقدم نادي الزمالك ناصر منسي قبل نهاية الشوط بدقائق، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء مرتطمة بالقائم الأيمن لتسكن شباك حارس مرمى المصري.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

وحال استمرار المباراة بتقدم الزمالك يرفع نقاطه إلى 46 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتجمد رصيد المصري عند 32 نقطة ليحتل المركز الخامس بالدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك المصري الدوري المصري

زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود

أخبار

المزيد

