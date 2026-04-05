لم تعد المولات التجارية مجرد أماكن لشراء الاحتياجات اليومية، بل أصبحت أماكن تجمع بين التسوق والترفيه وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، ومع مرور الوقت، تحولت من أسواق بسيطة إلى مجمعات ضخمة تضم دور سينما، ومطاعم، وملاهي، ومتاجر فاخرة.

وفقا لموقع "worldatlas"، إليك أكبر 7 مولات في العالم:

ما الذي يميز مركز "آي أو آي سيتي مول" في ماليزيا؟

يحتل "آي أو آي سيتي مول" في سيبانج موقعًا متقدما ضمن أكبر مراكز التسوق عالميا، إذ يضم أكثر من 650 متجرا موزعة على مساحة تقارب 8.8 مليون قدم مربع، أي ما يعادل "0.817547 متر" ويتميز بتنوع مرافقه، التي تشمل متاجر فاخرة، ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى مدينة ملاهي داخلية مستوحاة من عالم ما بعد نهاية العالم، وحلبة تزلج على الجليد بمواصفات أولمبية، ما يجعله وجهة بارزة في جنوب شرق آسيا.

لماذا يُلقب مركز "ساوث تشاينا مول" بالمركز شبه المهجور؟

رغم كونه من أضخم مراكز التسوق عالميا، بمساحة تصل إلى 7.1 مليون قدم مربع، أي ما يعادل "0.659611584" متر، فإن الإقبال عليه لا يزال ضعيفا، ويضم ألعابا ترفيهية مثل الأفعوانية وجولات القوارب، إلا أن قلة الزوار جعلته يُعرف بأنه "مركز مهجور"، في دليل على أن الحجم وحده لا يضمن النجاح.

كيف يجذب مول "إس إم مول أوف آسيا" ملايين الزوار يوميا؟

يقع هذا المركز في خليج مانيلا بالفلبين، ويستقبل نحو 200 ألف زائر يوميًا. ويضم سينما آيماكس، ومطاعم حديثة، وحلبة تزلج على الجليد، إضافة إلى فنادق ومتحف يحتوي على مقتنيات عالمية، ما يمنح الزوار تجربة ترفيهية متكاملة.

ما الذي يجعل "سنترال بلازا ويست جيت" الأكبر في تايلاند؟

في مقاطعة نونثابوري قرب بانكوك، يبرز مول "سنترال بلازا ويست جيت" كأكبر مركز تسوق في تايلاند، بمساحة تتجاوز 5.9 مليون قدم مربع، أي ما يعادل "548,128 متر" ويضم أكثر من 500 علامة تجارية، و200 مطعم، ما يعزز مكانة البلاد كمركز تسوق إقليمي في جنوب شرق آسيا.

هل ينافس "سنترال وورلد" أكبر مراكز التسوق في المنطقة؟

"سنترال وورلد" في العاصمة بانكوك من أكبر المجمعات التجارية في المنطقة، ويضم مئات المتاجر والمطاعم، إضافة إلى دور سينما ومناطق مخصصة للأطفال ومرافق تعليمية، فضلا عن حلبة تزلج داخلية، ما يجعله وجهة شاملة لمختلف الفئات.

لماذا يعد "ويست إدمونتون مول" الأشهر في الأمريكتين؟

وفقا لموقع "thinkingthefuture"، ويست إدمونتون مول أكبر مركز تسوق في الأمريكتين، ويقع في كندا، يضم نحو 800 متجر، فضلا عن مدينة ملاهي داخلية وحديقة مائية ضخمة، بالإضافة إلى صالات سينما وبولينج ومرافق ترفيهية متعددة.

ماذا يقدم مول "جواهر إسطنبول" لزواره؟

من أكبر مراكز التسوق في تركيا، ويضم مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم، كما يوفر مرافق ترفيهية متنوعة مثل دور السينما، ومسرح كبير، ومدينة ملاهي صغيرة، ما يجعله وجهة متكاملة للزوار.