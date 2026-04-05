"بعد هدف الدباغ".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026

كتب : يوسف محمد

10:31 م 05/04/2026 تعديل في 06/04/2026
    عدي الدباغ (3)
    عدي الدباغ (1)

واصل النجم الفلسطيني عدي الدباغ، تألقه مع نادي الزمالك خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، بعدما سجل هدف اليوم في مرمى المصري البورسعيدي بالدوري المصري.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري المصري

وشارك الدباغ اليوم الأحد 5 أبريل الجاري، في الفوز الكبير للزمالك، على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "برج العرب".

وبهذا الهدف رفع الدباغ رصيده من الأهداف مع الفارس الأبيض، خلال الموسم الحالي في الدوري المصري، إلى 8 أهداف من 19 مباراة خاضها بالمسابقة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم

1- محمود حسن تريزيجيه، الأهلي، 8 أهداف

2- عدي الدباغ، الزمالك، 8 أهداف

3- ناصر ماهر، بيراميدز، 7 أهداف

4- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 7 أهداف

5- صلاح محسن، المصري البورسعيدي، 7 أهداف

أرقام عدي الدباغ مع الزمالك هذا الموسم

وشارك الدباغ خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك بمختلف البطولات، في 32 نجح خلالهم في تسجيل 10 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وكان الدباغ انضم إلى الفارس الأبيض، في أغسطس من العام الماضي 2025 قادما من رويال شارلروا البلجيكي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي السياق ذاته، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 10 أبريل الجاري، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
