أكد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض أصبح الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

أبرز تصريحات طارق السيد عن الزمالك والأهلي

وأوضح السيد في تصريحات تلفزيونية أن لاعبي الزمالك يظهرون بروح بطولية تفتقدها فرق أخرى وهو ما يعزز فرصهم في المنافسة على اللقب، مضيفاً أن مستوى بيراميدز شهد تراجعاً مؤخراً خاصة مع انخفاض أداء لاعبه مايلي الذي يمثل أحد أبرز عناصر القوة في الفريق.

وانتقد نجم الزمالك السابق الأوضاع داخل النادي الأهلي، مؤكداً أن غرفة الملابس لا تبدو في أفضل حالاتها في الوقت الذي نجح فيه الزمالك في تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى خروجه بموسم صفري.

إشادة بمعتمد جمال وهجوم على فيريرا

وفي سياق آخر، أشاد طارق السيد بما يقدمه معتمد جمال مع الزمالك مؤكداً أنه أحدث حالة مميزة داخل الفريق ونجح في التفوق على البرتغالي جيسفالدو فيريرا من وجهة نظره.

وأشار إلى أن خسارة الزمالك أمام إنبي جاءت في توقيت صعب، مؤكداً أنه لولا تلك الهزيمة لكان الفريق اقترب أكثر من حسم اللقب رغم أن فرص المنافسة ما زالت قائمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

واختتم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك نجح في تحقيق نتائج مميزة رغم غياب الاستقرار الفني في بداية الموسم، مشدداً على أن الفريق يواصل القتال بقوة نحو حصد لقب الدوري.

