أشاد عفت نصار نجم الزمالك السابق بالمستوى الذي يقدمه ناصر منسي مع الفريق، مؤكداً أنه من نوعية المهاجمين الذين يتميزون بفعالية كبيرة أمام المرمى ولا يفرطون في الفرص السهلة.

نجم الزمالك السابق يشيد بمنسي وينتقد أداء المصري

وأوضح نصار في تصريحات تلفزيونية أن الهدف الذي سجله منسي في شباك المصري البورسعيدي سيكون ضمن المرشحين للمنافسة على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم لما يتمتع به من جودة فنية عالية.

وفي سياق آخر، انتقد نجم الزمالك السابق أداء فريق المصري خاصة وأن الفريق يمتلك عناصر مميزة إلا أن الجهاز الفني لم ينجح في توظيفها بالشكل الأمثل، كما أصبح أسلوب اللعب متوقعاً مع تأثر الفريق بغياب اللاعب عبد الرحمن دغموم.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين يشاركون في مراكز غير مناسبة لهم، موضحاً أن صلاح محسن لا يجيد اللعب كمهاجم صريح بل يفضل أن يؤدي دور المهاجم المتأخر.

وعو إدارة المباراة أوضح أن معتمد جمال تأخر في إجراء التبديلات رغم أن المصري كان قريباً من تسجيل هدف التعادل خلال الشوط الثاني وكان من الأفضل التدخل بشكل أسرع.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك مقبل على مواجهتين قويتين أمام شباب بلوزداد في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وهو ما قد يشكل ضغطاً بدنياً على الفريق خاصة مع ارتباطه لاحقاً بمباريات قوية في الدوري أمام بيراميدز والأهلي، في ظل وجود نقص نسبي في قائمة الفريق.

