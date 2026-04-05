كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية

كتب : مصراوي

06:34 م 05/04/2026

شخص يزعم خطفل طفل داخل ميكروباص بالإسكندرية

في زمن أصبح فيه "اللايك" أغلى من الحقيقة، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار ذعراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي زعم صاحبه اختطاف طفل داخل ميكروباص وأثبتت التحقيقات أن الواقعة مفبركة.

صرخة مزيفة داخل ميكروباص الإسكندرية


بدأت الواقعة حين انتشر مقطع فيديو صوره أحد الركاب (ميكانيكي)، زاعمًا فيه أن الطفل الجالس بجوار السائق "مخطوف"، ومشككاً في رواية السائق وزوجته اللذين كانا يستقلان السيارة برفقة الصغير. ورغم محاولات الأب والأم التأكيد للراكب أن الطفل ابنهما، إلا أن الأخير أصر على التصوير والنشر، ليلهب مشاعر رواد التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المقطع تحت عناوين مرعبة.

التحريات تقلب موازين واقعة ميكروباص الإسكندرية


بالفحص الفني وتتبع الفيديو، نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية في تحديد هوية مستقلي السيارة، ليتبين أنهم (سائق، وزوجته، وطفلهما) مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبسؤال الأبوين، قدما شهادة ميلاد الصغير التي قطعت الشك باليقين وأثبتت نسبه إليهما، كما اتهموا ناشر الفيديو بتعمد الإساءة إليهم وتشويه صورتهم أمام المجتمع بادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

اعترافات صادمة


تمكنت قوات الأمن من ضبط "بطل الفيديو" (ميكانيكي مقيم بسيدي جابر)، وبمواجهته لم يجد مفراً من الاعتراف. أقر المتهم أنه لم يتقدم بأي بلاغ رسمي، وأنه رغم سماعه تأكيدات الوالدين بأن الطفل ابنهما، إلا أنه قرر المضي قدماً في نشر الفيديو لغرض واحد فقط: "رفع معدلات المشاهدة (التريند) على صفحته الشخصية".

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق