الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

نتائج مباريات الدور الثاني ببطولة الجونة للإسكواش

كتب : وائل توفيق

12:20 ص 06/04/2026
    لقطات من مباريات الدور الثاني ببطولة الجونة للإسكواش
    لقطات من مباريات الدور الثاني ببطولة الجونة للإسكواش
    لقطات من مباريات الدور الثاني ببطولة الجونة للإسكواش
    لقطات من مباريات الدور الثاني ببطولة الجونة للإسكواش

تتواصل منافسات بطولة للإسكواش البلاتينية PSA 2026 للرجال والسيدات، والتي تُقام خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، بمشاركة النجوم المصريين؛ هانيا الحمامي ومصطفى عسل ونور الشربيني وأمينة عرفي وآخرين.

هنا نستعرض أبرز نتائج مباريات اليوم:

نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة للإسكواش البلاتينية PSA 2026 للرجال

فاز اللاعب المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، على اللاعب المصري يحيى النواساني، المصنف السادس والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-0.

وتغلب اللاعب البيروفي دييغو إلياس، المصنف الثالث عالميًا، على المصري محمد أبو الغار، المصنف الخامس عشر عالميًا، بنتيجة 3-0.

وفاز اللاعب المكسيكي ليونيل كارديناس، المصنف الرابع عشر عالميًا، على اللاعب الفرنسي فيكتور كروين، المصنف السادس عالميًا، بنتيجة 3-2.

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة للإسكواش البلاتينية PSA 2026 للسيدات

وفازت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، على المصرية كنزي أيمن، المصنفة السابعة والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-0.

وتخطت المصرية فيروز أبو الخير، المصنفة الثامنة عالميًا، اللاعبة الإنجليزية جاسمين هاتون، المصنفة الخامسة عشرة عالميًا، بنتيجة 3-0.

وتغلبت اليابانية ساتومي واتانابي، المصنفة السابعة عالميًا، على اللاعبة المصرية هنا معتز، المصنفة الثامنة والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-0.

فازت اللاعبة المصرية أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، على اللاعبة المصرية روان العربي، المصنفة الستون عالميًا، بنتيجة 3-0.

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
