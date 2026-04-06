أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

تتواصل منافسات بطولة للإسكواش البلاتينية PSA 2026 للرجال والسيدات، والتي تُقام خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، بمشاركة النجوم المصريين؛ هانيا الحمامي ومصطفى عسل ونور الشربيني وأمينة عرفي وآخرين.

هنا نستعرض أبرز نتائج مباريات اليوم:

نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة للإسكواش البلاتينية PSA 2026 للرجال

فاز اللاعب المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، على اللاعب المصري يحيى النواساني، المصنف السادس والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-0.

وتغلب اللاعب البيروفي دييغو إلياس، المصنف الثالث عالميًا، على المصري محمد أبو الغار، المصنف الخامس عشر عالميًا، بنتيجة 3-0.

وفاز اللاعب المكسيكي ليونيل كارديناس، المصنف الرابع عشر عالميًا، على اللاعب الفرنسي فيكتور كروين، المصنف السادس عالميًا، بنتيجة 3-2.

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة للإسكواش البلاتينية PSA 2026 للسيدات

وفازت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، على المصرية كنزي أيمن، المصنفة السابعة والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-0.

وتخطت المصرية فيروز أبو الخير، المصنفة الثامنة عالميًا، اللاعبة الإنجليزية جاسمين هاتون، المصنفة الخامسة عشرة عالميًا، بنتيجة 3-0.

وتغلبت اليابانية ساتومي واتانابي، المصنفة السابعة عالميًا، على اللاعبة المصرية هنا معتز، المصنفة الثامنة والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-0.

فازت اللاعبة المصرية أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، على اللاعبة المصرية روان العربي، المصنفة الستون عالميًا، بنتيجة 3-0.

