أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد الموافق 5 أبريل الجاري، أن النجم المصري حمزة عبد الكريم يعاني من إصابة عضلية، كانت هى السبب في عدم مشاركته أمام فريق باستيك بدوري الشباب الإسباني أمس.

وغاب عبد الكريم عن مباراة فريقه أمس أمام باستيك، في اللقاء الذي انتهى لصالح شباب البارسا بقيادة بول بلاناس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإسباني للشباب.

تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن غياب عبد الكريم في مباراة الأمس لشباب برشلونة أمام باستيك، كان بمثابة المفاجئ للكثير من الجماهير، إلا أن الأمر يعود إلى معاناة اللاعب من إصابة عضلية طفيفة، تعرض لها في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة، أن عبد الكريم لم يشارك مع فريق شباب برشلونة، منذ مشاركته لمدة نصف ساعة أمام فريق مادام بالدوري يوم 21 مارس الماضي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن إصابة عبد الكريم لن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وأنه يحتاج لأسبوعين فقط للتخلص من الإصابة التي تعرض لها.

تفاصيل انتقال حمزة عبد الكريم لنادي برشلونة

وانضم صاحب الـ18 عاما لنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النادي الأهلي، بعقد لمدة ستة أشهر، مع وجود بند أحقية الشراء للفريق الكتالوني.

ويذكر أن حمزة عبد الكريم يعد أول لاعب كرة قدم مصري، ينضم لأي من فرق الشباب بنادي برشلونة، ذلك بعدما خطف الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم.

أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

