

وكالات

أطلقت إيران قبل قليل موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية مستهدفة شمال إسرائيل وحيفا، إذ أن صاروخين على الأقل سقطا مباشرة في المركز.

وأظهرت المقاطع المصورة، صواريخ انشطارية في سماء حيفا قبل قليل.

واشتعلت الحرائق وأفيد عن أضرار كبيرة في مواقع مختلفة من حيفا إثر الهجوم الصاروخي الإيراني.

وسقط صاروخ في مكان استراتيجي في تل أبيب، إذ حظر نشر الصور والفيديوهات.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رؤوسا متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب.

كان الجيش الإسرائيلي قال في بيان: إنه رصد قبل قليل صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه لا يسمح بمغادرة المنطقة المحظورة إلا بعد تلقي تعليمات واضحة، وفقا لروسيا اليوم.