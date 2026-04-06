حيفا وتل أبيب تحت القصف.. موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف إسرائيل

كتب : مصراوي

06:36 ص 06/04/2026

صاروخ إيراني

وكالات

أطلقت إيران قبل قليل موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية مستهدفة شمال إسرائيل وحيفا، إذ أن صاروخين على الأقل سقطا مباشرة في المركز.

وأظهرت المقاطع المصورة، صواريخ انشطارية في سماء حيفا قبل قليل.

واشتعلت الحرائق وأفيد عن أضرار كبيرة في مواقع مختلفة من حيفا إثر الهجوم الصاروخي الإيراني.

وسقط صاروخ في مكان استراتيجي في تل أبيب، إذ حظر نشر الصور والفيديوهات.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رؤوسا متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب.

كان الجيش الإسرائيلي قال في بيان: إنه رصد قبل قليل صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه لا يسمح بمغادرة المنطقة المحظورة إلا بعد تلقي تعليمات واضحة، وفقا لروسيا اليوم.

إطلاق صاروخ إيرانية على تل أبيب حيفا دوي صفارات الإنذار في تل أبيب هجوم إيراني على إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
اقتصاد

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
أخبار المحافظات

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
شئون عربية و دولية

"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
اقتصاد

تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟

أخبار

المزيد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق