رسالة خاصة من جماهير الزمالك لبيزيرا خلال مباراة المصري

كتب : يوسف محمد

09:55 م 05/04/2026 تعديل في 06/04/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحد جماهير نادي الزمالك خلال مباراة المصري البورسعيدي (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (16)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (7)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (15)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (17)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (14)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (12)

نجح النجم البرازيلي خوان بيزيرا، في السيطرة على قلوب جماهير نادي الزمالك، لما يقدمه من مستوى مميز مع الفريق خلال الفترة الماضية منذ الانضمام إلى الفارس الأبيض.

ويقدم بيزيرا مستوى رائع مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي 2025-2026، مما جعله أبرز لاعبي الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي.

وباتت جماهير نادي الزمالك تنتظر وصول الكرة لخوان بيزيرا، لمشاهدة لمسة مميزة تختلف كثيرا عن كل من حوله في الملعب.

لافتة خاصة لخوان بيزيرا في مدرجات ستاد برج العرب

وفي لقطة تعبر عن الحالة المميزة التي خلقها النجم البرازيلي بين جماهير الأبيض، رفع أحد الجماهير لافتة تحمل صورة عدد من لاعبي كرة القدم، على رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ورافينيا نجم البرازيل.

ورفع أحد جماهير الفارس الأبيض لافتة تحمل صورة كلا من، محمد صلاح، رافينيا، فينيسوس جونيور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وإمام عاشور، مشيرا أن كل هؤلاء اللاعبين بيزيرا يتفوق عليهم.

وكتب على اللافتة جملة: "لم يكن محل نقاش على الإطلاق"، في إشارة إلى الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها خوان بيزيرا.

جدول ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويخوض الفارس الأبيض مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة خاضهم بالمسابقة.

ويمر نادي الزمالك بفترة مميزة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري، بالإضافة إلى نجاحه في التأهل لنصف كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض، كان قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره أوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

"رغم غيابه".. شيكو بانزا يدعم نادي الزمالك أمام المصري من المدرجات

هدف ملغى وسيطرة بيضاء.. ملخص شوط الزمالك والمصري الأول في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟
ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟

بعد فترة صعبة.. أبراج تستعيد توازنها وتنطلق من جديد
بعد فترة صعبة.. أبراج تستعيد توازنها وتنطلق من جديد
حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن
حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن

حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة
حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة

قريبًا.. طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق