علقت زوجة وليد سليمان لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد فوز النادي الأهلي مواليد 2011 بدوري الجمهورية.

تعليق زوجة وليد سليمان

وعلقت ياسمين عبر خاصية "الستوري" خلال موقع "إنستجرام"، بتعليق "الف مبروك الدوري يا أبطال طلع عندنا ناشئين اهو".

تتويج أهلي 2011 بدوري الجمهورية

وتوج فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2011 رسميا بلقب بطولة الجمهورية، بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، بالإسكندرية.

ماذا يشغل وليد سليمان في الأهلي

ويشغل وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، حالياً منصب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وقد تولى هذا المنصب بعد اعتزاله كرة القدم مع النادي.