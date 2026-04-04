الدوري المصري

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

"منافس مصر".. دي بروين يتحدث عن مشاركته مع بلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

07:57 م 04/04/2026
    كيفين دي بروين
    كيفين دي بروين
    لاعبو مانشستر سيتي يودعون كيفين دي بروين
    اللاعب دي بروين
    دي بروين لاعب بلجيكا
    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
    كيفين دي بروين وفابينيو من مباراة سابقة لليفربول ومانشستر سيتي
    دي بروين
    دي بروين

أكد النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق نابولي الإيطالي، أنه يسعى لتحقيق إنجاز مميز مع منتخب بلاده، خلال النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول وهم، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

تصريحات دي بروين عن كأس العالم 2026

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "عودتي للمشاركة مع منتخب بلجيكا شعور رائع بالنسبة لي ودائما أسعى لتقديم الأفضل".

وأضاف: "أعرف أن الناس ينتظرون مني تقديم الكثير مع المنتخب في الفترة المقبلة، وبالتأكيد ارتداء قميص المنتخب البلجيكي هو شرف كبير بالنسبة لي".

وتابع: "أسعى لمساعدة هذا الجيل من اللاعبين على التطور، والوصول معهم إلى أبعد مدى في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026".

واختتم دي بروين تصريحاته: "في كأس العالم 2018 كنا نمتلك مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين، وفي الوقت الحالي أيضًا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين الجدد الذين انضموا للمنتخب".

مجموعة بلجيكا في كأس العالم

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى كلا من: "نيوزيلندا وإيران".

ويستهل منتخب بلجيكا مبارياته في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب مصر يوم 15 يونيو المقبل 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بالاشتراك مع كل من كندا والمكسيك.

والنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، تقام خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

كيفين دي بروين مصر وبلجيكا كأس العالم 2026

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات

