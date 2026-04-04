أكد النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق نابولي الإيطالي، أنه يسعى لتحقيق إنجاز مميز مع منتخب بلاده، خلال النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول وهم، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

تصريحات دي بروين عن كأس العالم 2026

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "عودتي للمشاركة مع منتخب بلجيكا شعور رائع بالنسبة لي ودائما أسعى لتقديم الأفضل".

وأضاف: "أعرف أن الناس ينتظرون مني تقديم الكثير مع المنتخب في الفترة المقبلة، وبالتأكيد ارتداء قميص المنتخب البلجيكي هو شرف كبير بالنسبة لي".

وتابع: "أسعى لمساعدة هذا الجيل من اللاعبين على التطور، والوصول معهم إلى أبعد مدى في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026".

واختتم دي بروين تصريحاته: "في كأس العالم 2018 كنا نمتلك مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين، وفي الوقت الحالي أيضًا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين الجدد الذين انضموا للمنتخب".

مجموعة بلجيكا في كأس العالم

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى كلا من: "نيوزيلندا وإيران".

ويستهل منتخب بلجيكا مبارياته في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب مصر يوم 15 يونيو المقبل 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بالاشتراك مع كل من كندا والمكسيك.

والنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، تقام خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

