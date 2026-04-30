الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

1 1
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

1 2
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

"بسبب السوشيال ميديا".. قرار صارم من إدارة الإسماعيلي تجاه ثنائي الفريق.. ماهو؟

كتب : نهي خورشيد

09:40 م 30/04/2026

الاسماعيلي

قرر الكابتن حسني عبد ربه المدير الرياضي لقطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي، إيقاف الثنائي محمد عمار ومحمد حسن مع إحالتهما للتحقيق، وذلك على خلفية مخالفة تعليمات النادي المتعلقة بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص شؤون الفريق.


تعليق حسني عبدربه بشأن إيقاف ثنائي الدراويش


وأكد عبد ربه أن قرار الإيقاف يأتي تطبيقاً للائحة الداخلية، مشدداً على ضرورة التزام جميع اللاعبين بالتعليمات واحترام جماهير الإسماعيلي التي تواصل دعمها للفريق رغم النتائج السلبية التي مر بها مؤخراً.


وأضاف أن الجماهير تظل المصدر الحقيقي لقوة الفريق ومن الواجب تقدير مشاعرها سواء في لحظات الحزن أو الفرح، مؤكداً أن اللاعب يجب أن يتقبل الانتقادات في أوقات التعثر كما يتقبل الإشادة عند تحقيق الانتصارات.

بيان الإسماعيلي
نتيجة مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالدوري

وكان الفريق الكروي بالإسماعيلي نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره بتروجت بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط بدوري نايل.


وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما قاد إيريك تراوري هجمة مرتدة من منتصف الملعب مرر خلالها الكرة إلى أنور صقر الذي انطلق بها نحو منطقة الجزاء قبل أن يسددها بقوة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.


ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بمجموعة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

إقرأ أيضاً:

"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب

اجتماعان وراتب 20 مليون يورو.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يكشف تفاصيل مهمة
"تهديد".. مصدر بمجلس الأهلي يكشف موقف ييس توروب في حالة الهزيمة من الزمالك
تكريما لملك وملكة بريطانيا.. ترامب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية على الويسكي
رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الأهلي قبل مباراة القمة (خاص)
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)