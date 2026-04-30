قرر الكابتن حسني عبد ربه المدير الرياضي لقطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي، إيقاف الثنائي محمد عمار ومحمد حسن مع إحالتهما للتحقيق، وذلك على خلفية مخالفة تعليمات النادي المتعلقة بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص شؤون الفريق.



تعليق حسني عبدربه بشأن إيقاف ثنائي الدراويش



وأكد عبد ربه أن قرار الإيقاف يأتي تطبيقاً للائحة الداخلية، مشدداً على ضرورة التزام جميع اللاعبين بالتعليمات واحترام جماهير الإسماعيلي التي تواصل دعمها للفريق رغم النتائج السلبية التي مر بها مؤخراً.



وأضاف أن الجماهير تظل المصدر الحقيقي لقوة الفريق ومن الواجب تقدير مشاعرها سواء في لحظات الحزن أو الفرح، مؤكداً أن اللاعب يجب أن يتقبل الانتقادات في أوقات التعثر كما يتقبل الإشادة عند تحقيق الانتصارات.



نتيجة مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالدوري

وكان الفريق الكروي بالإسماعيلي نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره بتروجت بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة تفادي الهبوط بدوري نايل.



وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما قاد إيريك تراوري هجمة مرتدة من منتصف الملعب مرر خلالها الكرة إلى أنور صقر الذي انطلق بها نحو منطقة الجزاء قبل أن يسددها بقوة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.



ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بمجموعة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

إقرأ أيضاً:

"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب





اجتماعان وراتب 20 مليون يورو.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح



