إعلان

فريد زهران عن تأخر شحنة الكتب عن معرض الرباط: أُرسلت إلى برشلونة بالخطأ

كتب : محمد لطفي

11:49 م 30/04/2026

فريد زهران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الناشر فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن أزمة شحن كتب دور النشر إلى معرض الرباط الدولي للكتاب في طريقها إلى الحل.

وقال "زهران"، في تصريحات خاصة لمصراوي: جميع الناشرين المشاركين في المعرض لديهم كتب الآن في الأجنحة، لأنه تم الاتفاق مع شركة الشحن على شحن 10% من الكتب جوًّا بعد تعثر الرحلة البحرية في توصيل الكتب إلى المعرض.

وأضاف زهران: "يشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب 40 ناشرًا مصريًا فقط".

وتابع: لقد ذهبت شحنة الكتب إلى ميناء برشلونة بالخطأ، وعقدنا اتفاقا مع الشاحن لإعادتها إلى المغرب، ولكنها الآن موجودة في الماء (الغاطس)، وخلال ساعات أو أيام قليلة ستصل إلى معرض الرباط الدولي، مؤكدًا أن المعرض سيفتتح غدًا وإلى الآن لم تتأخر الكتب عن المشاركة في المعرض".

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

