شهدت منطقة العمري بحي غرب مدينة سوهاج واقعة مأساوية، بعدما لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها للتعدي على يد زوجها داخل مسكنهما.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقى قسم أول شرطة سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع حادث تعدٍ داخل نطاق منطقة العمري، ووجود سيدة متوفاة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل الجثة إلى المشرحة

وبالفحص، تبين من التحريات الأولية أن السيدة لقيت مصرعها إثر تعدي زوجها عليها خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

اتهام الزوج في الواقعة

وكشفت المعلومات الأولية أن الزوج، ويدعى "ب. خ" (43 عامًا)، يعمل موظفًا بالتأمينات، متهم بالتعدي على زوجته، ما أسفر عن وفاتها.

التحقيقات مستمرة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وظروفه.