الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

إعلان

الشناوي أم شوبير؟.. مصدر يكشف حارس الأهلي أمام الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

12:06 ص 01/05/2026

الشناوي وشوبير

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة الكروية المرتقبة في الدوري المصري، عندما يلتقي الأهلي مع غريمه الزمالك في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، في مباراة ستحسم بشكل كبير وجهة الدوري المصري هذا الموسم.

مصدر يكشف الحارس الأقرب للأهلي أمام الزمالك

أوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ييس توروب المدير الفني للأهلي استقر بشكل كبير على حارس الفريق في مباراة الزمالك.

وأكد المصدر: "مصطفي شوبير سيكون حارس الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك رغم عودة الشناوي للقائمة، ليستمر في التشكيلة الأساسية للفريق".

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

يعتلي فريق الزمالك قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

إعلان

إعلان

