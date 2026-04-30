تعرض خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي، لوعكة صحية مفاجئة عقب خسارة المارد الأحمر أمام بيراميدز بالدوري المصري.



مترجم الأهلي السابق يكشف كواليس تعرضه لوعكة صحية



وكتب الجوادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بعد ماتش بيراميدز، بصراحة أصابني زعل وقهر مش طبيعي خالص وفضل معايا تاني يوم بشكل كبير ومعاه بدأت الذكريات ترجع، سواء أيام الأهلي الجميلة الكتير أو حتى لحظات فيها وجع وظلم ونفوس وحشة وأسئلة كتير جداً كأنها هتفجر دماغي".



وأضاف:"الماتش زعلني على الأهلي أوي أوي، لأن ده مش الأهلي اللي أنا بشجعه من 44 سنة بس الحمد لله على كل حال، الزعل فضل يزيد طول اليوم وبعد ما خلصت حلقة الأستاذ إبراهيم فايق اللي تألق فيها الأستاذ شادي حبشي مفيش نص ساعة ولقيت آلام مبرحة عمري ما شفت زيها في حياتي".



وتابع مترجم كولر:"قعدت حوالي 3 ساعات أخد مسكنات ومفيش أي فايدة، لحد ما مراتي نقلتني المستشفى وبعد سلسلة فحوصات لقيت نفسي داخل غرفة العمليات بعمل عملية كبيرة، والدكتور بيقولي إيه الضغط العصبي اللي وصلك لكده".



وواصل الجوادي:" وقال لي بهزار ساعتين تأخير بس وكنت هريح الجماعة إياهم، يلا الحمد لله على كل حال، وبما إني غالباً هشوف الماتش بكرة في المستشفى قلت لمراتي تجيب لي ترينج الأهلي، لأن الأهلي دايماً فرحتنا وفي قلبنا وفي كل مكان وزمان وفي كل المواقف… معاك يا أهلي على المرة قبل الحلوة".



وأكمل:" الرسالة الأولى يا جماعة بلاش الاستهتار بالألم أو الاعتماد على المسكنات وخلاص، لازم تتابعوا مع دكتور وتكشفوا بدري ده أحسن وأمن، وربنا يحفظ الجميع من كل سوء".



وأتم تصريحاته قائلاً:"والرسالة الثانية للاعبي الأهلي بكرة أنا عارف إنكم بتلعبوا من غير مدرب وإن الحالة البدنية صعبة بس أنتم فرحتنا وأملنا فيكم، يا رجالة عايزين بكرة تفرحونا فرحة كبيرة… أرجوكم تكسبوا، لأن بصراحة مش هقدر أتحمل عملية تانية، معاك يا أهلي دايماً زي ما أنت في قلوبنا دايماً".



نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقي هزيمة ثقيلة من نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم الدوري المصري.

إقرأ أيضاً:

"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب





اجتماعان وراتب 20 مليون يورو.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح



