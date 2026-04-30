الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

1 1
فرايبورج

نوتينجهام فورست

1 0
أستون فيلا

شاختار دونيتسك

1 3
كريستال بالاس

الأهلي

36 28
النادي الأوليمبى

قبل مباراة القمة الـ 132.. ماذا يفعل المدرب المحلي للزمالك أمام الأهلي؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:53 م 30/04/2026
تتجه الأنظار مساء الجمعة إلى ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري، حيث يقود معتمد جمال الفريق الأبيض في اختبار صعب أمام غريمه التقليدي.

وشهدت مواجهات القمة التي خاضها مدربو الزمالك المصريون أمام الأهلي أرقامًا متباينة، ما بين انتصارات محدودة وتعثرات واضحة، وجاءت كالتالي:

خاض حسام حسن 6 مباريات قمة كمدرب للزمالك، تعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين.

وقاد حسن شحاتة الفريق في مباراة واحدة، انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 1-0.

كما خاض محمد صلاح مواجهة واحدة انتهت بالتعادل 1-1.

وتولى حلمي طولان القيادة في مباراتين، خسر واحدة وتعادل في الأخرى.

أما أحمد حسام ميدو فقاد الفريق في قمتين، خسرهما بنتيجتي 2-0 و1-0.

وحقق مؤمن سليمان الفوز في مباراته الوحيدة أمام الأهلي بنتيجة 1-0.

فيما خسر إيهاب جلال مواجهته الوحيدة بنتيجة 3-0.

وقاد خالد جلال الفريق في مباراتين، فاز في واحدة 2-0 وخسر الأخرى 1-0.

وخاض محمد حلمي 3 مباريات قمة، فاز في مباراتين وخسر واحدة.

كما قاد أحمد عبدالرؤوف الزمالك في مباراة واحدة، حقق خلالها الفوز على الأهلي بنتيجة 2-0.

رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الأهلي قبل مباراة القمة (خاص)
رياضة عربية وعالمية

رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الأهلي قبل مباراة القمة (خاص)
