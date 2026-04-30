مجدي نزيه: انتشار عيش الحبة الكاملة مدفوع بالموضة لا العلم

كتب : أحمد العش

11:56 م 30/04/2026

أكد الدكتور مجدي نزيه، عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، أن الزيادة الملحوظة في الإقبال على عيش الشعير وعيش الحبة الكاملة خلال الفترة الأخيرة لا تستند دائمًا إلى أسس علمية واضحة، بل تأتي في إطار "تريند" غذائي متداول بين المواطنين.

معلومات غير دقيقة تربك الجمهور

أوضح "نزيه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن كثيرًا من المعلومات المتداولة حول فوائد هذه الأنواع من الخبز يتم نشرها دون تدقيق علمي كافٍ، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا تلعب دورًا في ترويج معلومات غير موثقة، ما يؤدي إلى حالة من "اللخبطة الغذائية" لدى البعض.

تحذير من الانسياق وراء الترندات

حذر عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، من الانجراف وراء الموضات الغذائية دون الرجوع إلى مصادر علمية موثوقة، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يؤدي إلى اختيارات غذائية غير مناسبة.

وشدد الدكتور مجدي نزيه، على ضرورة الاعتماد على الأبحاث والدراسات العلمية في تقييم أي نظام غذائي أو منتج جديد، مؤكدًا أن الوعي الغذائي يظل العامل الأهم في اتخاذ قرارات صحية سليمة.

مجدي نزيه: وزير صحة سابق أعفاني من منصبي بسبب "سكر الدايت"

استشاري تغذية: الفجل المصري أحسن وبديل للجنسنج الكوري -(فيديو)

نشرة التوك شو| تطور مفاجئ في قضية ضياء العوضي.. ومنحة للعمالة غير المنتظمة
برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
"حماية البحيرات": مصر تصدر أسماك الاستزراع إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة
قرار مفاجئ من معتمد جمال قبل القمة الـ132.. ما هو؟
10 أيام.. غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب القطار السريع
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)