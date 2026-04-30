أكد الدكتور مجدي نزيه، عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، أن الزيادة الملحوظة في الإقبال على عيش الشعير وعيش الحبة الكاملة خلال الفترة الأخيرة لا تستند دائمًا إلى أسس علمية واضحة، بل تأتي في إطار "تريند" غذائي متداول بين المواطنين.

معلومات غير دقيقة تربك الجمهور

أوضح "نزيه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن كثيرًا من المعلومات المتداولة حول فوائد هذه الأنواع من الخبز يتم نشرها دون تدقيق علمي كافٍ، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا تلعب دورًا في ترويج معلومات غير موثقة، ما يؤدي إلى حالة من "اللخبطة الغذائية" لدى البعض.

تحذير من الانسياق وراء الترندات

حذر عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، من الانجراف وراء الموضات الغذائية دون الرجوع إلى مصادر علمية موثوقة، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يؤدي إلى اختيارات غذائية غير مناسبة.

وشدد الدكتور مجدي نزيه، على ضرورة الاعتماد على الأبحاث والدراسات العلمية في تقييم أي نظام غذائي أو منتج جديد، مؤكدًا أن الوعي الغذائي يظل العامل الأهم في اتخاذ قرارات صحية سليمة.

