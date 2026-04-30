"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة..

كشف مصدر مسؤول في مجلس إدارة النادي الأهلي موقف المدير الفني للفريق، ييس توروب، حال حدوث أي نتيجة سلبية في مباراة القمة غدًا.

موقف توروب في حالة الهزيمة من الزمالك في مباراة القمة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن ييس توروب مستمر مع الفريق لنهاية الموسم أي كانت النتيجة التي ستنتهي بها مباراة القمة غدا

وأكد المصدر أن ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ حاولا مع توروب فسخ عقده ليلة الخسارة من بيراميدز لكنه أصر على استكمال الموسم الحالي على أقل تقدير وهدد باللجوء للفيفا إذا قرر الأهلي إعفاءه من منصبه.

وأوضح المصدر، أن توروب مستمر مع الفريق لكن لن يُسمح له بالاستمرار في الموسم المقبل حيث سيكون حق النادي فسخ عقده في الأول من يوليو المقبل.

موقف إدارة القلعة الحمراء من استمرار توروب الموسم المقبل

ولفت المصدر إلى أن ما قاله توروب عقب الهزيمة من بيراميدز عن أنه جاء للأهلي لبناء مشروع وليس لتدريب الفريق لمدة موسم أمر لن يقبله مجلس الإدارة الذي بات على يقين تام أن توروب لا يملك ما يقدمه مع الفريق ومن الأفضل توجيه الشكر له بعد الموسم الحالي والتعاقد مع مدرب أجنبي يليق بالفريق وبطموحات جماهيره ومحبيه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة في الثامنة مساء.

