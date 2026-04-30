للمرة الثالثة.. إسرائيل تعترض سفن أسطول الصمود لكسر حصار غزة قبالة كريت

كتب : وكالات

01:49 ص 30/04/2026

أسطول الصمود - أرشيفية

اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية، سفن في أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، على بُعد مئات الكيلومترات من سواحل البلاد، في منطقة قريبة من جزيرة كريت.

وتُعد هذه العملية العدوانية الثالثة التي تنفذها البحرية الإسرائيلية ضد سفن متجهة لكسر الحصار عن غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، إذ جرى هذه المرة إيقاف الأسطول بعيدًا عن سواحل البلاد، خلافًا للعمليات السابقة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "إن القرار اتُّخذ هذه المرة بمفاجأتهم على مسافة بعيدة، بسبب حجم الأسطول"، على حد تعبيره.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن الاعتداء على أسطول الصمود، الليلة يأتي ضمن أبعد مسافة خلال اعتداءات إسرائيل على الأساطيل المتجهة إلى غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، إنه نظرا لحجم الأسطول الذي يضم نحو 100 زورق ونحو ألف ناشط، فقد تقرر تنفيذ عملية السيطرة بعيدا عن سواحل إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال أسطول الصمود الدولي، إنه تعرض معظم قواربه للتشويش، في وقت تواصل فيه الإبحار في البحر المتوسط، شاقة طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

كتب الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لغزة، في تدوينة عبر منصة إنستجرام: "الأسطول يتعرض لهجوم سفينة بيانكا إيطاليا يتم الاقتراب منها، ومعظم القوارب تتعرض للتشويش".

ولم يوجه الأسطول اتهاما لجهة معينة بالوقوف وراء التشويش، ولا الجهة التي تقترب من إحدى سفنه، وفقا لروسيا اليوم.

