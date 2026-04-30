أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص

أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص

أثار الفنان أمير عيد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر قيامه بحركة وُصفت بأنها غير لائقة خلال عزاء والد طليقته، الأربعاء إذ اعتبر البعض أن تصرفه تجاه المصورين كان غير مناسب لطبيعة الموقف.

قصة حب أمير عيد وزوحته قبل الانفصال

وتميزت علاقة الفنان أمير عيد بطليقته ليلى بالرومانسية قبل قرار الانفصال، وتحدث في أكثر من لقاء عن قصة حبهما، التي بدات منذ الطفولة، وقال في لقاء مع الإعلامي محمود سعد : "ليلى الحب كله"، وتحدث عن زواجهما بعد سنوات من الارتباط العاطفي،إلى أن صدم الجمهور بإعلان قرار الطلاق.

كواليس زواج أمير عيد وليلى الفاروق

وتحدث النجم أمير عيد عن كواليس قصة زواجه في لقاء سابق مع الإعلامي محمود سعد قبل طلاقمها.

وقال: "تزوجت في ظروف صعبة للغاية، كنت لا أملك أموالًا وسط الصعوبات والمعاناة لتحقيق حلمي في المجال الفني.

واستكمل وقتها لم أستطع شراء شقة أو حتى شبكة، ففوجئت بـ ليلى تقترح علي أن أطلب يدها للزواج، وبالفعل تزوجنا وأقمنا حفل زفاف بسيط للغاية فوق السطح ".

اقرأ أيضا..

ميرنا جميل تتصدر التريند لهذا السبب.. والجمهور يعلق - فيديو

قبل انطلاق تصويره.. أزمات واجهت مسلسل "طاهر المصري" لـ خالد النبوي