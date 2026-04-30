وزارة الإسكان: طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين" اليوم لمحدودي الدخل

كتب : داليا الظنيني

01:51 ص 30/04/2026

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن بدء طرح كراسة الشروط الخاصة بمبادرة "سكن لكل المصريين" اعتباراً من اليوم، مؤكداً أن هذا الطرح يستهدف بالأساس تلبية احتياجات شريحة محدودي الدخل وتوفير سكن ملائم وميسر لهم في المدن الجديدة.

شراكة استراتيجية لتوسيع الرقعة السكنية

قال "خطاب" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذا المشروع الضخم يجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمطورين العقاريين، موضحاً أن العمل يجري على مساحة تصل إلى 83 فداناً بالمدن الجديدة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استيعاب الكثافة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

تسهيلات مالية وفائدة متناقصة

أضاف المتحدث باسم الوزارة أن الإسكان تضع في أولوياتها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث يرتكز نظام التمويل العقاري للمبادرة على فائدة بنسبة 8% "متناقصة"، مع إتاحة فترات سداد مرنة وطويلة الأمد تصل إلى 20 عاما.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس حالياً زيادة عدد الوحدات المطروحة لمواجهة الإقبال الكبير المتوقع من الجمهور.

ضوابط الاستحقاق وضمان وصول الدعم

أوضح المهندس عمرو خطاب أن هناك معايير محددة لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع، مشدداً على ضرورة ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من أي وحدة سكنية مدعومة من الدولة قبل ذلك، مؤكداً أن هذا الشرط أساسي لضمان وصول الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً وتحقيق الهدف الأسمى للمبادرة.

