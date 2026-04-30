عقد مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بجامعة عين شمس اجتماعه برئاسة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وبحضور الدكتورة نرمين سنجر، مدير المركز، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الأداء والخدمات، ورسم ملامح المرحلة المقبلة للمركز.

وجاء الاجتماع في إطار سعي الجامعة إلى الارتقاء بكفاءة مراكزها المتخصصة، وتفعيل دورها في تقديم خدمات تدريبية واستشارية ومجتمعية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.

شهد الاجتماع حضور نخبة من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق، الدكتور محمد عبد العزيز خليفة أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة،

والدكتور رضا فتحي أحمد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وثائق للتأمين ، والدكتور وسيم عبد الحليم رئيس شعبة اللغة الإنجليزية، والدكتور أحمد مصطفى الصفتي أستاذ الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، التكافلي، إلى جانب محمد علي المهدي أمين المركز والقائم بأعمال أمانة المجلس.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق أن مراكز الخدمة العامة تمثل إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رسالة الجامعة نحو المجتمع، مشيرة إلى أهمية تبني رؤى تطويرية حديثة تعزز من جودة الخدمات وتوسع نطاق الاستفادة منها، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الأداء المالي والإداري للمركز، حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة واعتماد التقرير المالي، في إطار الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.

كما ناقش المجلس عددًا من المحاور التطويرية التي تستهدف تحديث آليات العمل، وتحسين بيئة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على التوسع في البرامج التدريبية والأنشطة المجتمعية ذات الأثر المباشر.

وشهد الاجتماع استعراض الخطة المستقبلية للمركز، والتي ترتكز على تنويع البرامج والمبادرات، وبناء شراكات فاعلة، وابتكار مسارات جديدة تسهم في تعظيم دور المركز كحلقة وصل بين الجامعة واحتياجات المجتمع.

واختتمت أعمال الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق، وطرح مجموعة من المقترحات التي من شأنها دعم مسيرة التطوير، بما يرسخ مكانة المركز كأحد النماذج الرائدة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

