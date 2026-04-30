ردّت بسمة وهبة على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نوع السيارة التي كانت تستقلها وقت تعرضها لحادث أمس، موضحة أنها تقود سيارة "نيسان صني" بإرادتها الكاملة، ولا تبالي بالتعليقات السلبية أو الانتقادات المرتبطة باختياراتها الشخصية.

سر قيادة الإعلامية بسمة وهبة لسيارة قديمة

أوضحت مقدمة برنامج "90 دقيقة" عبر قناة قناة المحور أن قرار استخدامها لهذه السيارة لا يخضع للنقاش، مشيرة إلى أنها تركت سيارتها الأخرى بقرار شخصي لسبب خاص رفضت الإفصاح عنه، قائلة إنه سر لا يعرفه أحد.

وكشفت "وهبة" عن بُعد إنساني وراء اختيارها، مؤكدة أن السيارة الحالية تحمل ذكريات خاصة مع والدها، إذ كانت ملكًا له في السابق، وهو ما منحها قيمة معنوية كبيرة لديها.

وأضافت" الإعلامية" أن والدها يعاني منذ فترة من عدم القدرة على الحركة أو القيادة، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة، مؤكدة تمسكها بتلك السيارة لما تحمله من ارتباط عاطفي وأسري.

