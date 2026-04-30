شهد نادي الزمالك اجتماعًا مهمًا لمجلس الإدارة مساء الأربعاء، برئاسة حسين لبيب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية الخاصة بالنادي خلال المرحلة الحالية.

الاجتماع اكتسب أهمية خاصة بسبب توقيته، حيث يأتي في ظل المراحل الحاسمة من منافسات الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما جعل ملف كرة القدم يتصدر جدول الأعمال كأولوية قصوى.

كما شهدت الجلسة الظهور الأول لرئيس النادي حسين لبيب بعد عودته من رحلة علاج ناجحة، خضع خلالها لعملية جراحية، وأكدت عودته استقرار القيادة داخل النادي في توقيت حساس.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس أيضًا تحركات إدارية مكثفة تهدف إلى:

دعم الفريق الأول لكرة القدم فنيًا وإداريًا

توفير الموارد اللازمة لباقي الألعاب الرياضية

وضع خطة متكاملة لاستقرار الأداء الرياضي والمؤسسي.

اقرأ أيضًا:

