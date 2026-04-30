ياسين منصور يتدخل لإنهاء عقد مدرب الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

كواليس اقتراب الأهلي من حل أزمة المدير الفني

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة يتولى بشكل مباشر ملف التفاوض مع وكيل المدرب، من أجل حسم هذا الملف مبكراً قبل بداية الموسم الجديد.

وأشار إلى أن منصور أجرى اتصالاً هاتفياً مع وكيل توروب عقب جلسة سابقة جمعته بالمدرب حاول خلالها إقناعه بالرحيل بنهاية الموسم، إلا أن المدرب رفض المقترح وفضل الاستمرار والالتزام بعقده.

وأضاف أن إدارة الأهلي تواصل تحركاتها في الوقت الحالي من أجل التوصل إلى اتفاق ودي مع وكيل المدرب بما يضمن إنهاء التعاقد بصورة سلسة عقب نهاية الموسم دون الدخول في أزمات تعاقدية.

إقرأ أيضاً:

عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة

بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟