قررت نيابة إطسا في الفيوم، حبس موظفين يعملان فنيان بالادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي في التلاعب بالأوراق الرسمية.

وتبين قيام المتهمين بإصدار محررات رسمية وخطابات منسوبة للوحدة المحلية تتعلق بخطابات مصالحه على مخالفات البناء، بعد الموعد القانوني الذي ينتهي في 15 من أكتوبر 2023.

وقام المتهمان بتزوير خطابات مصالحة لمبان أقيمت بعد بعد الموعد القانوني لتقديم على المصالحات، فضلا عن تزوير توقيعات المختصين عن إجراء نمازج المصالحات، بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة إطسا.

تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بالمستندات التي تلاعبوا بها وتزوير توقيعات المختصين، إلا أنهما اعترفا بتزوير توقيع الموظف المسئول، فقرر رئيس نيابة إطسا إصدار قراره المتقدم.