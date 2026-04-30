حجزت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، اليوم الأربعاء، قضية إعادة محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين بإحدى قرى مركز دمنهور، للحكم بجلسة 24 مايو المقبل، مع استمرار حبسه.

أولى جلسات إعادة الإجراءات

شهدت محكمة جنايات دمنهور، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم "م. أ. غ"، الصادر ضده حكم غيابي سابق بالسجن المؤبد، لاتهامه بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين، في واقعة هزت الرأي العام بمركز دمنهور.

تسليم المتهم نفسه للمحكمة

سلم المتهم نفسه طواعية إلى قوات تأمين محكمة جنايات دمنهور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة محاكمته حضورياً، عقب الحكم الغيابي الصادر ضده في 27 يناير الماضي، والقاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى أغسطس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من والدة الطفلتين، اتهمت فيه شقيق زوجها باستغلال تردد الصغيرتين على محله التجاري المجاور لمنزلهما، وارتكاب الواقعة مستغلاً حداثة سنهما.

أدلة الإدانة

أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وكشفت استغلال صلة القرابة لارتكاب جريمته.

كما جاء تقرير الطب الشرعي مطابقاً ومؤيداً لرواية الصغيرتين، مؤكداً حدوث التعدي الجسدي في الوصف الزمني والمكاني المذكور.

وعقب ذلك أحالت النيابة العامة بوسط دمنهور أوراق القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للمحاكمة، وخلال الجلسة السابقة قررت محكمة جنايات دمنهور الحكم بالسجن المؤبد غيابيا على المتهم، وعقب ذلك قام المتهم بإعادة الإجراءات على الحكم.