كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن مؤشرات إيجابية لقطاع الدواجن في مصر، مؤكداً أن حجم الإنتاج اليومي بلغ 45 مليون بيضة ونحو 4.5 مليون دجاجة، وهو ما يضمن استقرار احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق واسعة للتصدير.

طفرة في التصدير وأسواق جديدة

قال "الزيني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن مصر تمكنت من اختراق أسواق دولية جديدة، حيث يتم حالياً تصدير الدواجن المصرية إلى 4 دول في قارة آسيا و6 دول إفريقية، بالإضافة إلى دولة قطر، مما يعكس جودة المنتج المصري وتنافسيته.

حقيقة الهرمونات والرقابة الصارمة

أضاف نائب رئيس الاتحاد أن الأنباء المتداولة حول استخدام الهرمونات في تربية الدواجن هي محض افتراء، موضحاً أن استخدامها غير ممكن من الناحية الاقتصادية نظراً لارتفاع تكلفتها الباهظة، فضلاً عن الدور الرقابي الصارم الذي تقوم به الأجهزة المعنية لمتابعة المزارع والإنتاج، مشدداً على أن الدواجن تظل البروتين الأساسي والأكثر أهمية للمواطن المصري.

استثمارات ضخمة وعمالة بالملايين

أوضح ثروت الزيني أن استثمارات قطاع الدواجن في مصر وصلت إلى حاجز 200 مليار جنيه، مبيناً أن هذا القطاع الحيوي يستوعب أكثر من 3.5 مليون عامل، مع وجود خطط طموحة لزيادة الإنتاجية بنسبة 25% خلال المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

الأسعار وتوضيح بشأن "الهياكل"

أشار إلى أن سعر كرتونة البيض داخل المزرعة استقر عند 85 جنيهاً، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم صحة ما يروج له البعض حول تصنيفات رسمية لما يسمى بـ "هياكل الدواجن"، حيث لا توجد أي مواصفات قياسية بهذا المسمى، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإحداث بلبلة في الأسواق.

