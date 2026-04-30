اتحاد الدواجن يكشف السعر الرسمي لكرتونة البيض

كتب : داليا الظنيني

01:05 ص 30/04/2026

الدكتور ثروت الزيني عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الد

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن مؤشرات إيجابية لقطاع الدواجن في مصر، مؤكداً أن حجم الإنتاج اليومي بلغ 45 مليون بيضة ونحو 4.5 مليون دجاجة، وهو ما يضمن استقرار احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق واسعة للتصدير.

طفرة في التصدير وأسواق جديدة

قال "الزيني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن مصر تمكنت من اختراق أسواق دولية جديدة، حيث يتم حالياً تصدير الدواجن المصرية إلى 4 دول في قارة آسيا و6 دول إفريقية، بالإضافة إلى دولة قطر، مما يعكس جودة المنتج المصري وتنافسيته.

حقيقة الهرمونات والرقابة الصارمة

أضاف نائب رئيس الاتحاد أن الأنباء المتداولة حول استخدام الهرمونات في تربية الدواجن هي محض افتراء، موضحاً أن استخدامها غير ممكن من الناحية الاقتصادية نظراً لارتفاع تكلفتها الباهظة، فضلاً عن الدور الرقابي الصارم الذي تقوم به الأجهزة المعنية لمتابعة المزارع والإنتاج، مشدداً على أن الدواجن تظل البروتين الأساسي والأكثر أهمية للمواطن المصري.

استثمارات ضخمة وعمالة بالملايين

أوضح ثروت الزيني أن استثمارات قطاع الدواجن في مصر وصلت إلى حاجز 200 مليار جنيه، مبيناً أن هذا القطاع الحيوي يستوعب أكثر من 3.5 مليون عامل، مع وجود خطط طموحة لزيادة الإنتاجية بنسبة 25% خلال المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

الأسعار وتوضيح بشأن "الهياكل"

أشار إلى أن سعر كرتونة البيض داخل المزرعة استقر عند 85 جنيهاً، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم صحة ما يروج له البعض حول تصنيفات رسمية لما يسمى بـ "هياكل الدواجن"، حيث لا توجد أي مواصفات قياسية بهذا المسمى، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإحداث بلبلة في الأسواق.

اقرأ أيضًا:

نقيب البيطريين: الطب البيطري "شيلة تقيلة".. وليس من مهامنا قتل الحيوانات

حقيقة زيادة أسعار الأدوية البيطرية.. رد حاسم من نقيب البيطريين

كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
زووم

كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
حجز إعادة محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه في البحيرة للحكم 24 مايو
أخبار المحافظات

حجز إعادة محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه في البحيرة للحكم 24 مايو
وزارة الإسكان: طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين" اليوم لمحدودي الدخل
أخبار العقارات

وزارة الإسكان: طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين" اليوم لمحدودي الدخل
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
أخبار مصر

نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
فيلم مع كبير المخرجين.. شمس الباردوي تهاجم منتقدي "حمام الملاطيلي "..
زووم

فيلم مع كبير المخرجين.. شمس الباردوي تهاجم منتقدي "حمام الملاطيلي "..

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"