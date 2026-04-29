كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي مفاجأة بخصوص مشاركة أحمد سيد زيزو في مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، 8 مساء.

موقف أحمد سيد زيزو من المشاركة في مباراة القمة

وقال المصدر، إن زيزو شارك في المران الجماعي للفريق لمدة عشر دقائق وذلك على ملعب التتش، ثم توجه إلى صالة الجيم لأداء بعض التمارين وتقوية العضلة الخلفية في محاولة للتخلص من آثار الآلام التي يعاني منها.

قرار الجهاز الفني للأهلي بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

وكشف المصدر، أن اللاعب أبلغ الجهاز الطبي بقدرته على المشاركة في مباراة القمة، لافتًا إلى أن القرار ليس بيده ويتوقف على وجهة نظر المدير الفني ييس توروب الذي يفكر في استبعاد اللاعب خوفا من المجازفة به وتفاقم الإصابة.

وبين أنه حتى هذه اللحظة لم يتحدد موقف اللاعب وفضل الجهاز الفني الانتظار للمران الختامي غدًا قبل دخول المعسكر المغلق.

