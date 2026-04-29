مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

كتب- رمضان حسن:

11:55 م 29/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    زيزو 3
  • عرض 9 صورة
    زيزو 2
  • عرض 9 صورة
    محمد هاني وزيزو (1)
  • عرض 9 صورة
    أحمد سيد زيزو (1)
  • عرض 9 صورة
    زيزو (6)
  • عرض 9 صورة
    زيزو (3)
  • عرض 9 صورة
    زيزو (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي مفاجأة بخصوص مشاركة أحمد سيد زيزو في مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، 8 مساء.

موقف أحمد سيد زيزو من المشاركة في مباراة القمة

وقال المصدر، إن زيزو شارك في المران الجماعي للفريق لمدة عشر دقائق وذلك على ملعب التتش، ثم توجه إلى صالة الجيم لأداء بعض التمارين وتقوية العضلة الخلفية في محاولة للتخلص من آثار الآلام التي يعاني منها.

قرار الجهاز الفني للأهلي بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

وكشف المصدر، أن اللاعب أبلغ الجهاز الطبي بقدرته على المشاركة في مباراة القمة، لافتًا إلى أن القرار ليس بيده ويتوقف على وجهة نظر المدير الفني ييس توروب الذي يفكر في استبعاد اللاعب خوفا من المجازفة به وتفاقم الإصابة.

وبين أنه حتى هذه اللحظة لم يتحدد موقف اللاعب وفضل الجهاز الفني الانتظار للمران الختامي غدًا قبل دخول المعسكر المغلق.

اقرأ أيضًا:

أحمد سيد زيزو مباراة الأهلي والزمالك مباراة القمة

أحدث الموضوعات

تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
بعد رفضه المقترح الإيراني.. ترامب يُصدر تعليمات بحصار بحري "طويل الأمد"
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
أخبار

المزيد

