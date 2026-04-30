مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

بعد وعكته الصحية.. كواليس الاجتماع الأول للزمالك بحضور حسين لبيب

كتب : نهي خورشيد

01:28 ص 30/04/2026

حسين لبيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن كواليس اجتماع مجلس إدارة القلعة البيضاء الذي عقد اليوم، لمناقشة ملف كرة القدم قبل المواجهات الحاسمة التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

كواليس اجتماع الزمالك اليوم قبل القمة

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الاجتماع ركز بشكل أساسي على الاستعدادات الخاصة بمباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باعتبارها مواجهة مفصلية في سباق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة ناقش كافة تفاصيل تجهيز الفريق للمباراة سواء من الناحية الفنية أو الإدارية في محاولة لتوفير أفضل أجواء ممكنة للجهاز الفني واللاعبين قبل اللقاء المرتقب.

وأضاف أن الاجتماع شهد كذلك اعتماد السلف الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الجزائر يوم 6 مايو المقبل، استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك في إطار مبكر لتأمين احتياجات الفريق التنظيمية.

ولفت الغندور إلى أن اللافت في الاجتماع هو عدم التطرق لملف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين أو ملف القيد، كما لم يتم مناقشة ألعاب الصالات داخل النادي رغم أهميتها.

واختتم بأن الاجتماع شهد حضور الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في أول ظهور له عقب عودته من الإجازة المرضية.

خالد الغندور الزمالك حسين لبيب قمة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
رياضة محلية

رياضة محلية

أخبار

أخبار مصر

نصائح طبية

أخبار

المزيد

