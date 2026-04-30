مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

إعلان

حسن شحاتة: طالبت بتعيين حسام حسن للفراعنة.. ومعتمد جمال استفاد من خبراتي

كتب : نهي خورشيد

12:32 ص 30/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن ومحمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن ومنتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، دعمه لفكرة تعيين حسام حسن مديراً فنياً لـمنتخب مصر، مشيراً إلى اقتناعه بقدراته الفنية منذ البداية.

حسن شحاتة يبدى رأيه في حسام حسن مع منتخب مصر

وأوضح شحاتة في تصريحات تلفزيونية أنه طالب بالفعل بإسناد المهمة لحسام حسن، مؤكداً أن الأخير يسير بخطى ثابتة ويقدم أداءً جيداً مع المنتخب حتى الآن.

وأضاف أن مدرب الفراعنة يعتمد على أسلوب بسيط وواضح في إدارة المباريات وهو ما انعكس على نتائجه الإيجابية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقليل ظهوره الإعلامي والتركيز بشكل أكبر على العمل داخل الملعب.

حسن شحاتة يثني على معتمد جمال مع الزمالك

وفي سياق آخر، أثنى شحاتة على أداء معتمد جمال مع الزمالك، مؤكداً أنه نجح في قيادة الفريق رغم التحديات الصعبة التي واجهها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن معتمد جمال تأثر ببعض من أفكاره التدريبية وتمكن من تحقيق نتائج مميزة في ظروف استثنائية بفضل هدوئه وقدرته على التعامل الجيد مع اللاعبين.

واختتم شحاتة تصريحاته بالتأكيد على كفاءة المدربين المصريين، معتبراً أنهم قادرون على تحقيق النجاحات وأن التوجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي لمجرد الاسم فقط يعد قراراً غير صائب.

حسن شحاتة حسام حسن منتخب مصر

أحدث الموضوعات

نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
أخبار مصر

نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

الشبكة والحضانة والطلاق.. أبرز ملامح قانون الأسرة للمسيحيين بعد موافقة
أخبار مصر

الشبكة والحضانة والطلاق.. أبرز ملامح قانون الأسرة للمسيحيين بعد موافقة
آخرهم بيزيرا.. من المتسببون في إيقاف قيد الزمالك 15 مرة؟
رياضة محلية

آخرهم بيزيرا.. من المتسببون في إيقاف قيد الزمالك 15 مرة؟
تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
أخبار مصر

تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

