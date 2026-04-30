أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، دعمه لفكرة تعيين حسام حسن مديراً فنياً لـمنتخب مصر، مشيراً إلى اقتناعه بقدراته الفنية منذ البداية.

حسن شحاتة يبدى رأيه في حسام حسن مع منتخب مصر

وأوضح شحاتة في تصريحات تلفزيونية أنه طالب بالفعل بإسناد المهمة لحسام حسن، مؤكداً أن الأخير يسير بخطى ثابتة ويقدم أداءً جيداً مع المنتخب حتى الآن.

وأضاف أن مدرب الفراعنة يعتمد على أسلوب بسيط وواضح في إدارة المباريات وهو ما انعكس على نتائجه الإيجابية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقليل ظهوره الإعلامي والتركيز بشكل أكبر على العمل داخل الملعب.

حسن شحاتة يثني على معتمد جمال مع الزمالك

وفي سياق آخر، أثنى شحاتة على أداء معتمد جمال مع الزمالك، مؤكداً أنه نجح في قيادة الفريق رغم التحديات الصعبة التي واجهها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن معتمد جمال تأثر ببعض من أفكاره التدريبية وتمكن من تحقيق نتائج مميزة في ظروف استثنائية بفضل هدوئه وقدرته على التعامل الجيد مع اللاعبين.

واختتم شحاتة تصريحاته بالتأكيد على كفاءة المدربين المصريين، معتبراً أنهم قادرون على تحقيق النجاحات وأن التوجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي لمجرد الاسم فقط يعد قراراً غير صائب.

إقرأ أيضاً:

