أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن ثلاث مناطق رئيسية بمدينتي بيلا، ودسوق وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.



وكشف قطاع كهرباء كفر الشيخ، فصل الكهرباء على مغذي «المخبز الآلي» في مدينة بيلا، وسوف يبدأ الانقطاع من الساعة 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا من نفس اليوم.

وأوضح قطاع الكهرباء، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها في مدينة بيلا 3 مناطق هي : «الزراعة - المخبز الآلي - البنك الأهلي»، من أجل إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.



وفي سياق متصل أعلنت هندسة كهرباء دسوق عن فصل التيار الكهربائي، الخميس، في 4 مناطق بالمدينة، لمدة 4 ساعات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة مساء.



وبحسب ما أعلنت عنه هندسة كهرباء دسوق، فإن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي : "المساكن الاقتصادية المرور القديم، وموقف الأرياف، وشارع الإستاد، وتقسيم رجب".