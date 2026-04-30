

وكالات



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة تدرس التقليص المحتمل للقوات في ألمانيا، وسيتخذ القرار خلال فترة قصيرة.

يذكر أن عدد القوات الأمريكية في ألمانيا يبلغ حاليا نحو 38 ألف عسكري، وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من ألمانيا أو تقليص عددها منذ توليه منصب الرئاسة.

وفي الفترة الأخيرة انتقد الرئيس الأمريكي موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس تجاه النزاع حول إيران، إذ رفضت ألمانيا المشاركة في العملية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية، بحسب روسيا اليوم.

