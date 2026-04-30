ترامب: سيتم اتخاذ قرار خفض عدد قواتنا في ألمانيا خلال الفترة المقبلة

كتب : مصراوي

01:31 ص 30/04/2026 تعديل في 02:53 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة تدرس التقليص المحتمل للقوات في ألمانيا، وسيتخذ القرار خلال فترة قصيرة.

يذكر أن عدد القوات الأمريكية في ألمانيا يبلغ حاليا نحو 38 ألف عسكري، وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من ألمانيا أو تقليص عددها منذ توليه منصب الرئاسة.

وفي الفترة الأخيرة انتقد الرئيس الأمريكي موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس تجاه النزاع حول إيران، إذ رفضت ألمانيا المشاركة في العملية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية، بحسب روسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



وزارة الإسكان: طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين" اليوم لمحدودي الدخل
اتحاد الدواجن يكشف السعر الرسمي لكرتونة البيض
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
تبدأ الجمعة.. موعد الأيام البيض في شهر ذي القعدة وفضل صيامها
كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"